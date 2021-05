Jeep Compass e Renegade 4xe al vertice delle plug-in hybrid

Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe, con 817 e 576 veicoli, sono i modelli plug-in hybrid più venduti in Italia nel mese di aprile, rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica di vendita dei modelli plug-in hybrid. Un traguardo importante, raggiunto in soli 7 mesi dal lancio commerciale avvenuto nel quarto trimestre del 2020 e che trova conferma nel progressivo annuo: nel periodo gennaio-aprile 2021, Compass e Renegade, con rispettivamente 2723 e 2309 immatricolazioni, si confermano al vertice della classifica dei modelli PHEV più amati dai clienti italiani e tra i più richiesti in assoluto nella configurazione 4xe con tecnologia plug-in hybrid. Inoltre, sempre nel mese di aprile il marchio Jeep è al primo posto per vendite di modelli alla spina (BEV+PHEV) con il 12,13% di quota.

Un risultato ancora più significativo per il brand Jeep che quest’anno festeggia il suo ottantesimo compleanno: una ricorrenza che coincide con una nuova fase entusiasmante della sua storia leggendaria grazie all’avvio lo scorso anno del processo di elettrificazione, con le nuove Compass 4xe e Renegade 4xe, i primi due modelli con tecnologia plug-in hybrid disponibili in Europa. Nel mese di aprile inoltre la Compass si è evoluta per parlare un linguaggio più europeo, migliorando la qualità delle finiture e la tecnologia di bordo ed introducendo importanti novità che la portano a un livello ancora superiore in termini di design, sicurezza, tecnologia e funzionalità.

A Compass e Renegade 4xe, si affiancherà nel corso del mese di maggio la nuova Wrangler 4xe, il primo esemplare ibrido plug-in dell’icona Jeep, e la Wrangler con la maggior capability mai commercializzata nel mercato europeo. Con l’arrivo della Wrangler, il brand consoliderà ulteriormente l’offerta di modelli 4xe al fine di offrire ai clienti nuove soluzioni di mobilità green e ancora più libertà di andare ovunque e fare qualsiasi cosa, nella massima sicurezza.

La Wrangler 4xe è l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato e rappresenta un’ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma che ha l’obiettivo di introdurre nei prossimi anni almeno una versione elettrica o elettrificata per ciascun modello Jeep.

Primi veicoli Jeep caratterizzati dal logo 4xe, Compass e Renegade rappresentano il percorso del brand verso la mobilità sostenibile e offrono “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica, insieme alla sicurezza su ogni terreno garantita dal sistema Jeep eAWD che interviene quando necessario. 4xe identifica oggi il 4×4 secondo Jeep: assicura infatti ancora più capability e prestazioni, garantendo l’equilibrio ottimale fra efficienza, divertimento e attenzione per l’ambiente.

Infine, Compass e Renegade 4xe uniscono molti dei vantaggi della guida elettrica come bassi costi di gestione, una guida silenziosa ed emissioni zero in full-electric, ma offrono anche la flessibilità di un motore a combustione tradizionale per viaggi lunghi senza l’ansia della ricarica. Sono vetture ”facilì’ da usare, il cliente decide se vuole guidare in elettrico, in modalità ibrida o benzina. Inoltre, ricaricare le nuove Jeep 4xe è semplice e intuitivo, grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox, o durante la guida grazie alle modalità di rigenerazione di energia.

(ITALPRESS).