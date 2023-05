Jeep offre anteprima della futura tecnologia avanzata di guida autonoma

TORINO (ITALPRESS) – In occasione della giornata statunitense dedicata ai veicoli a guida autonoma, il brand Jeep offre un’anteprima della futura generazione dei sistemi avanzati che ha sviluppato per la guida autonoma off-road. Un team guidato da Neda Cvijetic, Head of AI & Autonomous Driving Stellantis, ha testato a Moab, nello Utah, i più recenti prototipi delle tecnologie per la guida autonoma off-road attualmente in fase di sviluppo in esclusiva per il brand Jeep. Installati su due Jeep Grand Cherokee 4xe elettrificate, questi sistemi basati sull’IA e per la guida autonoma fuoristrada garantiscono un’esperienza superiore. Ciò vale per gli off-roader di lunga data, così come per i clienti che sperimentano per la prima volta la guida al di fuori delle strade asfaltate. Tali tecnologie, inoltre, supporteranno i proprietari di SUV Jeep nelle condizioni più impegnative durante la guida di tutti i giorni. Il brand Jeep è in prima linea nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma fuoristrada. Inoltre, con la sua vasta gamma di SUV 4xe, occupa una posizione di leadership sempre più incontrastata nell’elettrificazione dei veicoli off-road.

“I modelli elettrificati 4xe accrescono enormemente le potenzialità off-road del brand Jeep. Allo stesso modo, i nuovi sistemi avanzati per la guida fuoristrada consentiranno a sempre più clienti di un numero crescente di Paesi in tutto il mondo di unirsi alla comunità Jeep e godersi l’avventura. Nella guida di tutti i giorni, queste funzionalità e tecnologie potranno essere applicate su strada e fuoristrada in un’ampia gamma di contesti” ha dichiarato Christian Meunier, Ceo del brand Jeep.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).