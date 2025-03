Jeep protagonista del 105XMasters Winter Tour 2025

TORINO (ITALPRESS) – Si è concluso il 105XMasters Winter Tour 2025, l’evento che ha portato sport, musica e adrenalina nelle località sciistiche d’Italia più rinomate e rappresentative. Cinque tappe spettacolari, un pubblico caloroso e tantissime attività hanno reso questa edizione un appuntamento indimenticabile, con oltre 90.000 passaggi on field nel villaggio e oltre 200 test drive effettuati.

Ancora una volta, il brand Jeep è stato protagonista, accompagnando gli amanti dell’avventura in un’esperienza unica a bordo della Jeep Wrangler 4xe, l’elettrificata del brand, e della Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia nel 2024 e in questi primi mesi del 2025.

La Jeep Wrangler offre capacità fuoristradistiche ineguagliabili e racchiude oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4×4. La Wrangler 4xe elettrificata è la più performante di sempre con le migliori prestazioni della categoria grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e di una sorprendente propulsione elettrica posteriore che eroga la coppia su richiesta.

Utilizza un motore a benzina turbo da 2,0 litri, con una potenza totale di 380 CV e una coppia di 637 Nm, un cambio automatico a 8 rapporti, due motori elettrici e una batteria ad alto voltaggio, che garantisce un’autonomia completamente elettrica fino a 53 km nelle aree urbane e un consumo di carburante di 3,5 l/100 km.

Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in Italia nel 2024 e a gennaio e febbraio 2025. Il segreto del suo successo risiede nella sua gamma completa, progettata per offrire la massima libertà di scelta: 100% elettrico, per una mobilità sostenibile e silenziosa; 1.2 benzina, efficiente e versatile; e-Hybrid con cambio automatico, perfetto per chi cerca comfort ed efficienza; 4xe a trazione integrale, per affrontare ogni terreno con sicurezza e divertimento.

Le tappe di Sestriere, Bormio, Bardonecchia e Courmayeur hanno visto Jeep offrire momenti di pura adrenalina con i test drive dedicati, coinvolgendo anche i talent di Radio 105 – Moko, Dario Micolani, Linda Pani e Ylenia – che hanno messo alla prova le capacità off-road dei veicoli Jeep su superfici innevate.

L’evento ha raggiunto il suo culmine a Courmayeur, dove il pubblico ha potuto testare Jeep Wrangler 4xe sull’innovativa pista della Royal Driving Experience in un contesto unico al mondo in cui s’è guidato su ghiaccio e neve provando tutte le emozioni della proverbiale capability del brand Jeep. Non solo guida estrema, ma anche tanto divertimento: presso lo stand Jeep nel villaggio, il pubblico ha potuto sfidare il proprio equilibrio con la mitica balance board, apprezzatissima da grandi e piccoli, e scoprire gadget esclusivi.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).