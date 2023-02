Jeep rende elettrico il più grande evento sportivo degli States

ROMA (ITALPRESS) – Con lo spot di un minuto del brand per il Big Game “Electric Boogie” Jeep celebra l’ampliamento della gamma elettrificata del marchio in tutto il mondo, consacrato dalla reinterpretazione futuristica di questa iconica canzone, abbinata alla nuova generazione di SUV. Lo spot, la cui uscita ufficiale è prevista per il giorno del Big Game, vede la presenza dei veicoli con tecnologia ibrida plug-in Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, affiancati da vari protagonisti del regno animale che ballano al ritmo di “Electric Boogie”. “Questa nuova campagna presenta il portafoglio globale di veicoli elettrificati 4xe, mostrando e celebrando il divertimento e la leggerezza di spirito del marchio Jeep. Continuiamo a progettare e a sviluppare i SUV Jeep ad oggi più performanti e sostenibili; è per questo motivo che affermiamo che 4xe è la nuova 4×4. Questa è una strategia forward-thinking, lungo il percorso che ci porterà a diventare il marchio leader dei SUV a zero emissioni al mondo; sarà inoltre la garanzia per i milioni e milioni di fan di Jeep che vogliono continuare ad avere un pianeta da esplorare, abbracciare e proteggere” ha dichiarato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep.

“Abbiamo portato ‘Electric Boogiè nel futuro, con la nostra gamma elettrificata 4xe di nuova generazione, per ispirare chi si mette alla guida e una nuova generazione di ascoltatori; questo brano coreografico incarna lo spirito di avventura, l’amore e la passione che i clienti nutrono per il brand. L’autenticità è uno dei pilastri fondamentali del marchio Jeep; è stato quindi estremamente importante per noi pubblicare questa versione contemporanea di ‘Electric Boogiè con la cantante Marcia Griffiths, che ha registrato per la prima volta questa canzone quasi 40 anni fa, creando un impatto enorme sulla pop culture. Ci piace pensare allo spot come a una naturale prosecuzione del nostro celeberrimo spot “Earth Odyssey”; l’idea vincente è vedere i veicoli Jeep 4xe e i protagonisti del regno animale che si muovono a tempo, seguendo il ritmo della natura” ha aggiunto Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis.

“Per me è stato un grande onore poter produrre una versione nuova e aggiornata di questo pezzo iconico. Sono cresciuto ascoltando spesso ‘Electric Boogiè ed era una delle canzoni preferite a casa nostra. La versione eseguita da un’altra legenda assoluta, Marcia Griffiths (già membro di I-Threes – background singer di Bob Marley e the Wailers) e remixata da Miami Sound Machine è diventata una hit mondiale” ha detto Shaggy che poi ha aggiunto: “Nel corso degli anni, con Marcia siamo diventati ottimi amici e sono stato molto felice quando il marchio Jeep mi ha chiesto di realizzare per la sua nuova campagna una versione aggiornata 2023 di questo classico. Il nostro scopo collettivo era puntare i riflettori su Marcia e sulle sue impareggiabili doti vocali, catturando allo stesso tempo lo spirito della più genuina cultura rappresentata dalla canzone. La partecipazione di tre talenti vocali emergenti, Amber Lee, Jamila e Moyann, che hanno impreziosito l’iconica resa vocale originale di Marcia, ha dato un tocco di freschezza, divertimento ed energia”.

“Quando ho registrato per la prima volta la versione remixata di Electric Boogie negli anni ’90, non avrei mai immaginato che avrebbe ispirato una coreografia che ancora oggi spopola tra i fan, nonostante i decenni ormai trascorsi”, ha affermato Marcia Griffiths. “Poter rivitalizzare questo pezzo in uno stile moderno per un nuovo pubblico, in collaborazione con l’eccezionale talento di Shaggy e con la partecipazione di Amber, Jamila, Moyann durante uno dei più grandi eventi televisivi al mondo, mi ha regalato un’altra di quelle occasioni preziose che capitano una sola volta nella vita”. “Il fatto che Jeep utilizzi “Electric Boogie”, un pezzo classico di nostro padre, nel suo spot per il Big Game rappresenta veramente un’occasione di collaborazione eccezionale”, ha sottolineato Abijah Livingston, figlio di Bunny Wailer. “Vedere l’eredità musicale di nostro padre e una delle sue canzoni più iconiche associate a un evento e a un marchio di questa portata è qualcosa di veramente straordinario che ci riempie d’orgoglio”.

Lo spot supporta gli sforzi globali di elettrificazione del marchio Jeep, che ha recentemente annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli 4xe completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile che permetterà a Jeep di diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati. Il piano prevede l’introduzione di quattro SUV full-electric in Nord America e in Europa entro la fine del 2025. Nell’ambito del product plan complessivo già in corso, entro il 2030 le vendite del marchio Jeep negli Stati Uniti saranno rappresentate per il 50% da veicoli interamente elettrici, mentre a quella data le vendite europee saranno costituite al 100% da vetture full-electric.

