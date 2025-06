Jeff Mills inaugura il SuoNato Festival 2025: il padre della techno di Detroit torna a Napoli

Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli e annuncia un live esclusivo: giovedì 3 luglio sarà al SuoNato Festival, alla ex Base Nato di Bagnoli. Il dj e producer originario di Detroit, padre della minimal techno e fondatore del collettivo Underground Resistance, presenta dal vivo il suo acclamato progetto “Tomorrow Comes The Harvest”. Insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Rasheeda Ali, Jeff Mills ripropone in una nuova veste l’incontro tra mondi musicali e tradizioni differenti che caratterizzavano l’omonimo album realizzato insieme al pioniere dell’afrobeat Tony Allen.

L’artista statunitense – nome di spicco della musica elettronica – si esibirà nella serata inaugurale del SuoNato Festival 2025, la rassegna estiva prodotta da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production che da luglio a settembre animerà gli spazi della Ex Base Nato con spettacoli e concerti in esclusiva per la Campania. In totale saranno 12 gli appuntamenti live già confermati con grandi artisti italiani e internazionali.

Oltre a “Jeff Mills presents Tomorrow Comes The Harvest”, tra gli ospiti attesi quest’anno ci sarà anche il leggendario Herbie Hancock che salirà sul palco della ex Base il prossimo 21 luglio. Con il pianista e compositore statunitense una super band che include Terence Blanchard (tromba), James Genus (basso), Lionel Loueke (chitarra e voce) e Jaylen Petinaud (batteria). Altro evento molto atteso, il ritorno dei CCCP: il gruppo icona del punk italiano, composto da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur in scena l’8 luglio.

In cartellone ci saranno anche I Patagarri (4 luglio), il pianista Walter Ricci (5 luglio), la cantautrice La Niña (12 luglio), l’esclusivo party anni 90 “Teenage Dream” con l’attrice e cantante argentina Laura Esquivel (18 luglio), il rapper Willie Peyote (19 luglio) e i Coma Cose (24 luglio).

A settembre spazio a Fabri Fibra (il 5), Psicologi (il 19) e Ketama126 nella serata conclusiva di questa edizione, sabato 27 settembre.

I biglietti per assistere ai concerti del SuoNato Festival sono disponibili su Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati. Info prevendita: www.ufficiok.com/suonato-festival

Per informazioni : www.ufficiok.com – tel. 351 956 6506.

Social: instagram.com/suonafest – facebook.com/suonafest