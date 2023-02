Jeremy Offer nuovo Responsabile Globale del Design di Volvo

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha affidato l’incarico di Global Head of Design a Jeremy Offer, che vanta 35 anni di esperienza nel campo del design maturata in diversi settori. Jeremy riporterà al Ceo Jim Rowan e farà parte del management team del Gruppo. Jeremy Offer ricoprirà la posizione di Global Head of Design a partire dal 1° maggio, subentrando a Robin Page, che resterà in Volvo Cars come consulente senior. “Sono davvero lieto di accogliere Jeremy in Volvo Cars”, ha dichiarato il CEO Jim Rowan. “Jeremy è dotato di una forte leadership e vanta una notevole esperienza nel design che spazia dai veicoli elettrici al design industriale, fino ai prodotti e ai servizi digitali, tutti elementi fondamentali per la transizione di Volvo Cars verso un futuro basato su auto sicure e completamente elettriche, che saranno sottoposte ad aggiornamento continuo del software”.

Jeremy Offer ha di recente diretto il team di progettazione di Arrival con il ruolo di Senior Vice President e Chief Design Officer, occupandosi di programmi per i veicoli, componenti, marchio ed esperienza del cliente. Prima di entrare in Arrival, Jeremy è stato responsabile del design industriale e membro del team dirigenziale della società di consulenza globale EPAM, contribuendo a integrare il design industriale e dei servizi nell’attività di consulenza della stessa. Nel corso della sua carriera, Jeremy ha ricevuto numerosi premi per il design.

“E’ un grande onore assumere questa posizione in Volvo Cars, un’azienda con una tradizione straordinaria e in prima linea verso una nuova era”, ha dichiarato Jeremy Offer. “Si tratta di un’opportunità incredibile di definire il linguaggio e i criteri di design di Volvo Cars, in collaborazione con tutti i grandi talenti di questa Casa automobilistica che a breve entrerà nel suo secondo secolo di attività mirata a fornire ai clienti prodotti innovativi”.

foto: ufficio stampa Volvo Car Italia

(ITALPRESS).