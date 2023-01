Jeremy Renner, star di Avengers, travolto dalla neve: è grave

La star degli “Avengers”, Jeremy Renner, due volte candidato al premio Oscar, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le gravi ferite riportate dopo un incidente sulla neve. L’attore 51 anni, noto per interpretare il ruolo di ‘Occhio di Falco’, nella squadra di supereroi della Marvel, si sarebbe infortunato mentre stava spazzando la neve. Ma non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica dell’incidente. L’attore ha una casa in Nevada, ma non è chiaro dove sia stato ferito. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.