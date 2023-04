Jerry Calà a ‘Domenica In’ dopo il malore a Napoli: Mai avuto paura di morire

Jerry Calà, in esclusiva a ‘Domenica In’, si racconta da Mara Venier dopo l’intervento: “Io credo che questa energia, come la chiami tu, questa ondata di amore mi abbia aiutato anche nei momenti difficili. Ti dico la verità, paura di morire, no, perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura lì in sala operatoria mi dicevano ‘guarda che tu adesso devi stare tranquillo’. Sono stato molto fortunato e ti dirò una cosa, ho più paura adesso, ma mi passerà!”. L’attore si è sentito male a Napoli, dove stava girando un film, nella notte tra il 17 e il 18 marzo, ed è stato subito soccorso e operato.