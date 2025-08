Jesto è morto per un infarto, 5 agosto i funerali del rapper romano

Roma, 4 ago. (askanews) – È stato un infarto a stroncare, nella notte tra giovedì 31 luglio e venerdì primo agosto, la vita di Justin Yamanouchi, in arte Jesto. Si trovava a Roma, a Ponte Milvio, quadrante nord della capitale quando, improvvisamente, è stato colto da malore, hanno riferito i suoi famigliari, secondo un comunicato.

Stava rivedendo le foto scattate poche ore prima nel backstage del videoclip che stava realizzando per promuovere le prossime uscite dei suoi nuovi progetti musicali, si legge nel testo.

L’artista, che avrebbe compiuto 41 anni il 25 novembre e negli ultimi anni era voluto rimanere lontano dalle scene e dai social, stava infatti lavorando, in piena energia, entusiasmo e creatività, ad un concept album e ad un tour che l’avrebbero riportato presto sulla scena musicale italiana e restituito ai suoi numerosissimi fan.

Nelle intenzioni di Jesto, quello prossimo, avrebbe dovuto essere un ritorno con quello che lui stesso aveva definito poco tempo fa “più che un disco un’opera con tante persone coinvolte, mondi diversi che si incontrano per dare vita a qualcosa di unico”.

La prematura quanto inaspettata scomparsa dell’artista romano, non impedirà alla sua arte di arrivare al proprio pubblico come lo stesso Jesto tanto desiderava: “Se mi hai seguito fin qui, preparati perché la parte più importante del viaggio deve ancora iniziare”, aveva scritto.

Un patrimonio non solo musicale, ma anche visivo e letterario, che non sarà declinato al passato ma al futuro perché sarà pubblicato nei prossimi mesi, continuando ad ispirare e a far vibrare il cuore di tutti coloro che lo hanno amato.

I funerali si terranno alle 10:45 di martedì 5 agosto nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma in forma privata, ma tutti i fan e gli amici sono invitati a unirsi nella piazza antistante la chiesa, per celebrare la sua vita e il suo straordinario talento.

La famiglia dell’artista romano invita a non speculare sull’immagine e sul nome di Jesto condividendo fake news o affidandosi a merchandising di dubbia provenienza al di fuori dai canali di comunicazione e vendita istituzionali curati dalla casa discografica Maqueta Records e approvati dal fratello Taiyo Hyst Yamanouchi.

In questo momento di celebrazione, si chiede di rispettare le volontà e la privacy dei familiari e di tutti coloro che gli volevano bene, conclude il testo.