Jet Set Capri, parata di stelle a Napoli per il Luxury Dinner

di Maridì Vicedomini

Valeria Marini, Alessandro Cecchi Paone, Francesca Cipriani, Anna Capasso, Valentina Stella, Federico Fashion Style, Giuseppe Gambi, Tanya La Gatta sono stati gli special guest di un esclusivo Luxury Dinner, promosso e organizzato da Fabio Palazzi manager , fondatore del brand “Jet Set Capri”, un’azienda che si occupa di beni e servizi di lusso. L’evento si è svolto giovedi sera, 30 gennaio al “The Owl” un noto ritrovo situato ad Ercolano, Napoli, ed ha visto la partecipazione di 100 selezionati invitati, esponenti del mondo dell’impresa e del professionismo campano tra cui il chirurgo plastica Silvio Smeraglia, Ester Gatta, imprenditrice, titolare del brand Eles Couture, Mimmo Contessa, titolare di Villa Domi, magnifica struttura del “700 situata nella zona collinare di Napoli con Anna Annunziata, Pietro del Vaglio, noto interior designer, Nunzia Esposito e Natascia Ummaro. Dopo un raffinato welcome cocktail con il rituale photocall al backdrop ufficiale, che ha visto in testa, tra i paparazzi agguerriti, Maurek Poggiante, gli ospiti hanno atteso ad un prelibato dinner buffet con un festival di prelibatezze confezionate da chef stellati, ravvivato dal live sax di Enzo Buonagurio e la tromba di Tony Trumpet . Molto apprezzate le performance musicali interpretate magistralmente da Valentina Stella, Anna Capasso, Giuseppe Gambi. A seguire uno spazio dedicato alla moda con un trunk show delle creazioni di Miriam Tagliente, giovane stilista romana, curato da Robert Houber, titolare di 2RComunicazioni, agenzia di moda; ed ancora, in scena, lo show del barman acrobatico Roberto Belmonte, mentre un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio illuminava a giorno il cielo di Ercolano. Da citare, tra le aziende partner dell’evento realizzato grazie anche al sostegno del Comune di Ercolano e con il contributo professionale di Lina La Mura, Caffè del Capo, Promolife, Masaniello Hotel, MyLove Occhiali e Profumi, Luxury Event Floreal e Tarflora Castellammare di Stabia, Liber Taxi e Family Card. Très chic l’intero allestimento del locale curato nei minimi dettagli da Nicola Pezzella, wedding planner e da Patrizia S. designer di ceramiche Arte Vietrese ispirate all’azzurro mare della Costa d’Amalfi.