Jetion Solar-Leukos, a Napoli accordo da 2 miliardi per lo sviluppo delle rinnovabili: investimenti anche in Campania

“Siamo molto orgogliosi di essere a Napoli, oggi, per firmare questo accordo quadro di collaborazione con una azienda importante come Leukos. Una collaborazione nel settore dell’energia rinnovabile che ci vede impegnati in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato Jie Sun, presidente della Jetion Solar, firmando, questa mattina, presso l’hotel Ramada, il contratto di collaborazione col consorzio Leukos di Milano. La Jetion Solar e’ una societa’ leader del mondo del fotovoltaico in Cina che fa parte del colosso China national bulding material group, uno dei piu’ grandi gruppi finanziari al mondo con un patrimonio di 82 miliardi di euro e posizionata al 203esimo posto nella lista delle 500 multinazionali piu’ ricche del pianeta. “Investiamo in Italia, che ha deciso di puntare sulle fonti rinnovabili, mentre abbiamo altre opere in corso in Spagna e Portogallo – ha aggiunto Jie Sun – Siamo fiduciosi in questa partnership”. Sulla stessa lunghezza d’onda Donato Scavone, presidente del consorzio stabile misto “Leukos” di Milano per il quale e’ fondamentale “sfruttare questa opportunita’ di creare sviluppo sul territorio”. “E’ di questi giorni la conferenza mondiale sull’ambiente, che si e’ tenuta all’Onu, per studiare e applicare nuove forme di energia – ha commentato – In Italia abbiamo la fortuna di avere tantissimo sole e di poterlo trasformare in energia pulita. Nel fotovoltaico da un annetto a questa parte c’e’ un rinnovato interesse a investire. E noi siamo pronti a fare la nostra parte”. L’accordo quadro prevede due miliardi di euro di investimento nelle energie alternative per la costruzione di campi fotovoltaici da 1000 Mwp che diventeranno da 2000 Mwp nei prossimi nei prossimi tre anni. Le regioni interessate da questo investimento sono la Campania, la Puglia, la Basilicata, l’Abruzzo e le Marche.