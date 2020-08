Jewel for one night presenta a Capri la sua nuova collezione

di Marco Milano

“Jewel for one night” ovvero gioielli per una notte sull’isola azzurra. La terrazza della Guest House “Piazzetta Diefenbach” a pochi passi dal salotto del mondo di Capri sarà la location privilegiata per un’exibition dedicata alla nuova collezione di un marchio che da tempo ha ormai fatto il giro del mondo, e dopo Napoli, Roma, Modena e Milano ha raggiunto Londra, ma anche la Giordania. “Il segreto del successo del giovane brand: sentirsi charmant, non con un brillante, ma con oggetti semi-preziosi, unici per design e creatività” questo il biglietto da visita di un’idea che nasce dalla passione innata dell’architetto stilista di gioielli Mariapaola Martellotta che ha fatto del suo sogno una mission. L’evento caprese sarà occasione per svelare l’impronta dominante della collezione di quest’anno di “Jewel for one night”, tutta ispirata al green, all’ambiente ed alla natura realizzati tra ramage e animali in smalto, argento e pietre dai mille colori. Una filosofia, uno stile che l’artista intende perseguire rispettando la natura attraverso le sue creazioni che prendono vita per rendere esclusiva la donna che le indossa.