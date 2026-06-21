JFC Naples, la Croce Rossa in campo per il 75° anniversario del comando Nato

In occasione delle celebrazioni del 75° anniversario del Joint Force Command Naples (JFC Naples), storico comando strategico della Nato e punto di riferimento dell’Alleanza nel Mediterraneo, il centro di mobilitazione Campania del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ha assicurato il supporto sanitario e assistenziale all’evento attraverso l’impiego di personale specializzato e l’allestimento di un dispositivo sanitario avanzato. La partecipazione alla manifestazione internazionale rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita e consolidamento istituzionale intrapreso dal Centro di Mobilitazione Campania sotto la guida del comandante Antonio D’Inverno. Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ha garantito il supporto sanitario e di emergenza attraverso un posto medico avanzato ad elevata capacità operativa. Particolare apprezzamento è stato espresso dalle autorità presenti nei confronti dell’organizzazione e dell’efficienza del dispositivo predisposto dalla Croce Rossa Militare. Il Comandante del Centro di Mobilitazione Campania, ten. com. Cri avv. Antonio D’Inverno, ha evidenziato come tale risultato costituisca il frutto di un intenso lavoro istituzionale e operativo svolto negli ultimi mesi, finalizzato a valorizzare le professionalità del personale e a rafforzare il ruolo del Corpo Militare CRI quale componente ausiliaria delle Forze Armate dello Stato. “Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento all’Ammiraglio Comandante del Joint Force Command Naples per l’attenzione e la stima manifestate nei confronti del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e del personale impiegato. Un sincero ringraziamento – ha detto D’Inverno – va altresì al Colonnello Cacciuolo per l’opportunità, la collaborazione istituzionale e la vicinanza dimostrate nel corso dell’attività”. “Il mio più profondo apprezzamento è rivolto soprattutto alle donne e agli uomini del X Centro di Mobilitazione Campania che, con professionalità, spirito di sacrificio, competenza e senso del dovere, hanno consentito di rappresentare al meglio la Croce Rossa Italiana in un contesto internazionale di assoluto prestigio. I risultati conseguiti appartengono a loro e testimoniano il valore umano e professionale del nostro personale”.