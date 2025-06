Jim Sheridan guiderà l’Ischia Film Contest

Il regista irlandese(Nel nome del padre, Il mio piede sinistro, Brothers) presiederànell’ambito delin programma sull’isola verde. E sono circa 1000 i giovani autori che hanno chiesto di prendere parte, attraverso la piattaforma filmfreeway.com , alla classica kermesse dell’estate promossa con il sostegno di Ministero della Cultura (Direzione generale cinema audiovisivi) e della Regione Campania. Il contest si svilupperà tra le sale cinematografiche di Forio e Ischia Porto, le piazze di Casamicciola e Lacco Ameno e le piattaforme digitali Mymovies.it ed Eventive.org. “Siamo davvero felici che tanti ragazzi continuino a guardarci come un trampolino di lancio verso il jet-set del cinema in virtù di traguardi raggiunti in precedenza. Sono numerosi i giovani autori che hanno vissuto la propria prima esperienza proprio qui al Global Film Festival di Ischia” ricorda, chairman onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia, che quest’anno lavora al fianco dello stesso Sheridan insieme a(Presidente 2025) eormai una colonna della manifestazione insieme al suo maritoContinua quindi crescere il cast artistico dell’evento che ha già annunciato premi speciali per il regista americano(Another simple favor), lo scenografo inglesee per l’attore e regista(Nero) alla vigilia del suo grande debutto Hollywoodiano al fianco diin un film di, che potrebbe essere presentato alla Mostra del cinema di Venezia.