Jimmy Fallon a Andrea Bocelli: “Le Kardashian litigano per te!”

Il tenore per la settima volta dal comico Usa per l’album Duets

Roma, 30 ott. (askanews) – “Andrea, hai fatto litigare la famiglia Kardashian per la tua voce!”, così il comico Jimmy Fallon ospitando il tenore italiano al “Jimmy Fallon Night Show”. Settima apparizione nel programma per il cantante, con inserto di Kim Kardashian che lamenta come la sorella Kourtney le abbia rubato sia la location (l’Italia) sia la voce per le sue nozze: Bocelli appunto. Che sta al gioco e ribatte “sono deluso perché non mi hanno voluto come fidanzato”. Bocelli è impegnato in un tour per presentare il suo ultimo album “Duets”.