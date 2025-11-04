JLR lancia programma gratuito per colmare divario competenze STEM nelle scuole

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – JLR ha lanciato Create Possible – un programma di formazione online gratuito per insegnanti e per studenti di età compresa tra 11 e 14 anni, che li aiuterà ad affrontare le sfide scolastiche e contribuirà a colmare il divario di competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics ) del Regno Unito.

L’iniziativa segue un’indagine su 1.000 alunni di età compresa tra 11 e 14 anni, che ha rivelato l’esistenza di idee errate e preconcetti sulle materie STEM. Oltre un quarto (26%) degli studenti ritiene che STEM sia “solo per i ragazzi”, mentre solo l’1% pensa che sia “solo per le ragazze”. Un dato positivo è comunque che il 75% delle ragazze afferma che prenderebbe in considerazione una carriera nelle materie STEM.

Il sondaggio ha anche evidenziato disparità regionali nell’accesso alle opportunità STEM. Gli alunni a Londra hanno quasi il doppio delle probabilità di frequentare regolarmente attività STEM extrascolastiche come esposizioni e mostre scientifiche (36% contro il 20% della media nazionale), indicando un divario geografico in termini di esposizione e coinvolgimento.

Per affrontare alcune di queste sfide, Create Possible offre piani di lezione allineati al curriculum, attività interattive e coinvolgenti video di domande e risposte con i dipendenti JLR.

Il programma è progettato a supporto degli insegnanti per aiutare gli studenti a identificare i loro punti di forza, aumentare la motivazione e migliorare i risultati scolastici.

Il lancio del programma risponde alle crescenti preoccupazioni sulle capacità STEM del Regno Unito, basate su una recente ricerca parlamentare che evidenzia come la domanda di competenze STEM continua a superare l’offerta in settori chiave come ingegneria, digitale e produzione. Il rapporto avverte che senza interventi mirati, il Regno Unito rischia di non raggiungere la forza lavoro necessaria per guidare l’innovazione e la crescita economica.

