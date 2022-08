JLR, nuovo programma di formazione con Tech start-up Multiverse

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover sta collaborando con la start-up tecnologica Multiverse per migliorare le competenze dei suoi dipendenti in materia di dati, accelerando la propria trasformazione digitale e continuando il suo percorso di preparazione per un futuro elettrificato.

Con la sua strategia Reimagine, Jaguar Land Rover è in prima linea nel settore automobilistico in rapida evoluzione, con particolare attenzione all’elettrificazione, ai servizi digitali e ai dati. La leadership in queste aree è fondamentale per Jaguar Land Rover per offrire un’esperienza di Modern Luxury ai propri clienti, ora e in futuro. L’attività con la Tech start-up Multiverse è la prima di molte iniziative pianificate dall’azienda per aumentare le capacità nella gestione dei dati e investire nelle competenze dei dipendenti, per soddisfare le esigenze della Società durante la sua trasformazione e in futuro.

Si stima che la carenza di competenze in materia di dati, costi all’industria del Regno Unito 2 miliardi di sterline all’anno, con 1 posto di lavoro su 10 che richiede competenza in materia di dati * e 100.000 posizioni nel settore dati non coperte **. Multiverse sta cercando di colmare questo divario di competenze realizzando un’alternativa eccezionale alla formazione universitaria e aziendale attraverso l’apprendistato. Ora forma oltre 8.000 apprendisti nella tecnologia, nella leadership e nella digitalizzazione.

Grazie a questa collaborazione, verrà offerto ai dipendenti un corso Data Fellowship, erogato da Multiverse. Il corso di 15 mesi copre argomenti quali la modellazione dei dati, l’analisi, Python e il Machine Learning e supporterà migliaia di dipendenti di Jaguar Land Rover nella transizione dai fogli di calcolo e dai dati desktop al lavoro sul cloud. I primi 400 dipendenti si sono iscritti quest’ estate, e gruppi aggiuntivi si aggiungono ogni trimestre.

“L’industria automobilistica sta cambiando rapidamente per diventare digitale ed elettrica. La gestione e l’utilizzo di volumi sempre più elevati di dati in questa nuova era saranno centrali per il futuro di Jaguar Land Rover. Dobbiamo creare una mentalità data-first che sostenga la nostra crescita, migliori l’esperienza del cliente e aumenti la produttività e l’esperienza dei nostri team” ha dichiarato Clive Benford, Chief Data Officer.

“La trasformazione digitale dell’azienda è già in corso con il software over-the-air, che dimostra la potenza dell’impiego efficace dei dati. L’obiettivo principale della nostra partnership con Multiverse è quello di consentire a tutti i nostri dipendenti di utilizzare i dati, ottenerne informazioni e sviluppare soluzioni preziose”.

“Questo programma ambizioso e di vasta portata è uno dei più grandi programmi di apprendistato sui dati mai lanciati nel Regno Unito e fornirà una formazione di livello mondiale sui dati a centinaia di persone su base continuativa. L’investimento di Jaguar Land Rover negli apprendistati mostra il plusvalore attribuito alle competenze sui dati e la grande capacità degli apprendistati di fornire nuove e impattanti competenze in un’azienda attraverso l’applicazione dell’apprendimento” ha dichiarato Euan Blair, fondatore e CEO di Multiverse.

