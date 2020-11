JLR sviluppa città intelligente per test veicoli guida autonoma

Jaguar Land Rover è partner di primarie Società di software, mobilità e telecomunicazioni nella realizzazione di uno smart city hub, un banco di prova delle tecnologie connesse, dove i veicoli a guida autonoma potranno condividere le strade con automobili, pedoni e ciclisti.

Il Future Mobility Campus Ireland (FMCI) sarà un banco di prova cooperativo costituito da 12 km di strade pubbliche, che disporrà delle strutture e delle competenze necessarie per raccogliere i dati dei sensori, simulare una varietà di ambienti e traffico, e provare nuove tecnologie. La Jaguar I-Pace elettrica prenderà parte a questi test. La struttura darà grande impulso alla ricerca Jaguar Land Rover nel campo dei veicoli autonomi, connessi, elettrici e condivisi – coerentemente all’impegno dell’Azienda: rendere la società più sana e sicura grazie all’innovazione tecnologica. Il sito sarà completamente servito da sensori e disporrà di accurati sistemi di localizzazione, di un centro di gestione e controllo dati e di prototipi a guida autonoma. Nel complesso, saranno inseriti incroci intelligenti, strade connesse, parcheggi autonomi e punti di ricarica per veicoli elettrici, oltre a collegamenti con una tratta autostradale connessa di 450 km e un corridoio di traffico aereo per droni controllato dall’aeroporto di Shannon, in Irlanda.

JLR è lead partner della FMCI e collaborerà con molte altre Società tecnologiche mondiali allo sviluppo del sito, come Cisco, Seagate, Renovo, Red Hat e Mergon.

Tradizionalmente questi campi prove erano situati oltremare.

L’FMCI offre a Jaguar Land Rover un importante sito di ricerca vicino ad una struttura esistente: il suo hub software di Shannon.

“La partnership con FMCI ci dà la possibilità di provare in condizioni reali le nostre tecnologie autonome, connesse, elettrificate e condivise in una location strategica. La collaborazione con altre grandi Aziende ci consentirà uno sviluppo più efficiente dei nostri sistemi” dichiara John Cormican, General Manager di Shannon Ireland Jaguar Land Rover.

“L’area della smart city è una struttura di prima classe dove queste Aziende di livello mondiale possono collaborare allo sviluppo di tecnologie leader, dai veicoli autonomi alle infrastrutture connesse. Il banco di prova consente di sperimentarle in condizioni reali, contribuendo a rispondere alle domande poste dal futuro della mobilità in modo efficiente e collaborativo” aggiunge Russell Vickers, CEO della FMCI.

