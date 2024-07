Job Day a Palermo e Catania: una risposta concreta per i lavoratori in cassa integrazione di Almaviva Contact

I Job Day “Costruiamo insieme il tuo futuro” organizzato oggi a Palermo e domani a Catania per le lavoratrici e i lavoratori in cassa integrazione di Almaviva Contact registrano un grande successo di partecipazione sia dal punto di vista delle aziende, che dal punto di vista dell’adesione dei lavoratori ex Almaviva Contact. È un’azione di politica attiva costruita dalla Regione Sicilia con Sviluppo Lavoro Italia che punta a ricollocare i lavoratori dei call center Almaviva. Domani si ripeterà anche a Catania con le stesse modalità.

Circa 300 i lavoratori a colloquio con le 40 aziende che hanno aderito all’iniziativa per candidarsi alle oltre 260 vacancies.

“I Job Day organizzati oggi a Palermo e domani a Catania rappresentano un’importante opportunità di incontro tra le aziende e i lavoratori di Almaviva Contact in cassa integrazione e voglio ringraziare, tra gli altri, Sviluppo Italia Lavoro che, grazie al lavoro di coordinamento e sviluppo, ha consentito il successo dell’iniziativa – dichiara l’assessoreNuccia Albano -. Occorre cambiare rotta rispetto al passato e sono convinta che, grazie agli interventi di politica attiva del lavoro che abbiamo avviato in tutto il territorio regionale e alle iniziative che abbiamo messo in campo con la nostra squadra dei Centri per l’impiego, che abbiamo potenziato nei mesi scorsi con le nuove assunzioni, siamo sulla strada giusta, creando le condizioni affinché le aziende offrano opportunità di lavoro. Abbiamo sempre detto che non abbandoneremo i lavoratori Almaviva Contact e, attraverso i fatti, stiamo introducendo quante più iniziative per dare loro nuove possibilità”.

“Sviluppo Lavoro Italia, in sinergia con tutti gli attori istituzionali, agisce per la costruzione di un mercato del lavoro più inclusivo, valorizzando le competenze delle persone in relazione alle esigenze del mondo produttivo; l’azione in campo dedicata ai lavoratori in cigs di Almaviva Contact è un modello di intervento che vede la partecipazione di tutti gli attori della rete, pubblici e privati, spiega il presidente di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro, “Voglio ringraziare l’Assessore Nuccia Albano che ha colto la sfida di realizzare servizi per il lavoro più efficienti e ha organizzato con noi i 2 job day, ma il ringraziamento va esteso agli assessori, Edmondo Tamajo, alle Attività Produttive che ha realizzato un’importante azione di sensibilizzazione verso il tessuto produttivo siciliano e all’assessore alla formazione, Mimmo Turano che ha dato ampia disponibilità per la realizzazione di percorsi formativi ad hoc per colmare lo skill gap dei lavoratori. Una sinergia istituzionale importante e, la grande partecipazione di lavoratori e aziende testimonia come la collaborazione e l’impegno di tutti gli stakeholder del mercato del lavoro, rappresenti un modello vincente che ci consentirà di affrontare le sfide e il cambiamento di un mercato del lavoro in sempre più rapida evoluzione” conclude Nicastro.

Elevata la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno partecipato con grande motivazione e aspettative per il loro futuro professionale. Un risultato che è stato possibile grazie all’impegno e alla partecipazione diretta dei servizi pubblici, Sviluppo Lavoro Italia, Indeed, Ente Microcredito, APL, Confcommercio, Consulenti del Lavoro Sicilia, Fondazione Consulenti del Lavoro, Parti Sociali e Datoriali.