Job day Demi della Federico II, al via Talenti in azione: UnipolSai seleziona giovani laureandi e neo laureati

La ricerca di giovani profili professionali corre sulla piattaforma Microsoft Teams attraverso un’attività di selezione in collaborazione con il JobDay DEMI, Manpower e UnipolSai

Parte da Napoli “Talenti in Azione”, dal Job Day del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) dell’Università Federico II di Napoli, la prima tappa di UnipolSai Assicurazioni per la selezione di giovani laureandi e neo-laureati nelle materie aziendali al fine di rafforzare la rete di Agenzie nel Sud e nell’Italia intera.

Dopo il successo degli ultimi appuntamenti a cui hanno aderito oltre 40 primarie imprese e più di 500 studenti, proseguono le iniziative del JobDay DEMI con “Talenti in Azione”, dedicata ai neo laureati Magistrali ed ai laureandi della Triennale e Magistrale che conseguiranno il titolo entro la sessione di febbraio/marzo 2021. Per la partecipazione ai colloqui one-to-one, che si terranno durante l’evento, è prevista l’iscrizione alla piattaforma attraverso un format.

L’evento si terrà lunedì 22 febbraio alle 14,00 sulla piattaforma Teams. L’obiettivo è quello di progettare un percorso di inserimento di giovani figure professionali per rafforzare la Rete delle Agenzie di UnipolSai Assicurazioni con competenze e talenti in materie aziendali formatesi nel DEMI della Federico II di Napoli. Si tratta di un percorso formativo annuale mirato a preparare professionisti della consulenza assicurativa del domani, attraverso un’esperienza di lavoro e studio che sviluppi i fondamenti tecnico-specialistici delle materie assicurative e favorisca la crescita delle capacità gestionali, relazionali e personali.

Un investimento di UnipolSai che coinvolge principalmente le Università Italiane attraverso diverse tappe, a partire dall’Università Federico II di Napoli, in particolare dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni.

“Uno dei pilastri del piano industriale fondamentale per la nostra crescita – sottolineaGianni Baccan, Responsabile della Selezione Esterna per UnipolSai- è di curare l’inserimento di giovani, ragazze e ragazzi, che nel futuro rappresenteranno la nuova forza commerciale del Gruppo Unipol. E’ la sperimentazione di un progetto che prevede l’inserimento di circa 30 giovani su tutto il territorio nazionale che sarà ripetibile nel tempo”.

Nel Mezzogiorno la rete agenziale UnipolSai è molto capillare e sono previste ulteriori espansioni che faranno aumentare i fabbisogni occupazionali. In Italia operano 2230 agenzie UnipolSai, è leader nel settore con una raccolta assicurativa diretta di oltre 12 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nel ramo Danni e 4,3 miliardi nel ramo Vita (dati 2020).

“Si tratta di un importante investimento in recruiting e formazione da parte di un leader di mercato”, sottolinea il professore Roberto Vona, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – promotore e coordinatore delle iniziative di placement generate dal “sistema” JobDay DEMI – che “aiuta in modo concreto ad aumentare quantità e qualità delle opportunità di inserimento lavorativo e a velocizzare e semplificare i processi di avvicinamento (matching) tra giovani talenti formati dal Dipartimento e aziende, con evidenti vantaggi in termini occupazionali, ma anche di rafforzamento e ringiovanimento della capacità competitiva delle imprese”.

“L’evento del JobDay DEMI della Federico II ci permette di cambiare il nostro modo di rapportarci al target potenziale. Abbiamo verificato infatti che, seppur virtuale in questo momento, – continua Baccan- rappresenta un modo molto diretto di stabilire contatti con gli studenti, di chiarire inoltre bene i contenuti delle nostre opportunità e delle nostre attese, di rispondere alle loro domande ma anche di conoscerli più approfonditamente. Sono dunque strumenti validi ed efficaci che abbiamo intenzione di sfruttare al meglio anche in futuro”.

Il progetto è realizzato in partnership con Manpower, agenzia per il lavoro che conta oltre 200 filiali in Italia ed è presente in oltre 80 paesi nel mondo ed Alice Berger, Project Leader, conferma che numerose aziende di varie parti d’Italia manifestano forte apprezzamento nei confronti degli studenti provenienti dalla Federico II, considerati molto preparati e competenti. Naturalmente,il contatto diretto con i docenti del Dipartimento attivi nell’organizzazione del Job Day Demirappresenta un valore aggiunto importante per la conoscenza specifica dei singoli profili.

Il sistema JobDayDemi (http://www.jobdaydemi.unina.it/) promuove iniziative istituzionali finalizzate al placement dei giovani talenti formati dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli che permettono di entrare in contatto con gli HR manager di importanti aziende nazionali e internazionali, cui è affidata la responsabilità della selezione e del recruiting dei giovani leve, favorendo occupabilità e opportunità qualificate di carriera. Le iniziative Job Day Demi sono organizzate in collaborazione con l’ASE, l’Associazione degli Studenti di Economia dell’Università Federico II di Napoli.

Si può consultare la pagina Facebook, Instagram, Linkedin e il sito del Job Day Demi per conoscere le attività realizzate nel corso degli anni.