Job’s life, esercizi anche durante il lavoro. Nel libro di Angelo Stella le regole per lo star bene a ogni età

di Salvatore Pignataro

Si chiama “Job’s life” l’ultimo lavoro letterario di Angelo Stella, laureato in Scienze

Motorie, da sempre sportivo praticante e appassionato del benessere fisico, in servizio

permanente dell’Esercito Italiano, con il grado di Graduato Aiutante e in servizio presso il

Raggruppamento Logistico Centrale di Roma. “ Il volume – spiega l’autore – vuole essere

un decalogo non solo per gli sportivi e cultori del benessere fisico, ma anche per i giovani

e cittadini di tutte le età. Da diversi anni studi e ricerche confermano ed attestano che

l’attività fisica regolare migliora il rendimento del cuore e la funzione respiratoria, permette

all’apparato cardiovascolare di apportare una quantità maggiore di ossigeno all’organismo

per ogni battito cardiaco e aumenta la quantità massima di ossigeno che i polmoni

riescono ad assorbire”. “Questi sono i benefici fisici che una regolare e corretta attività

fisica può apportare all’organismo umano – continua il dottore Angelo Stella -. Da questo

contesto nasce l’idea elaborata nel presente libro, un testo che si vuole differenziare da

altri scritti sull’argomento, dimostrando alcuni spunti ed approcci metodologici che possono

aiutarci a vivere meglio e a raggiungere il benessere psico-fisico utilizzando parte di quel

tempo che oggi dedichiamo in via prevalente alla nostra attività lavorativa. La gestione

efficace della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro è un bene per i lavoratori, un

bene per l’azienda e un bene per l’intera società. È particolarmente importante ricordarlo

in tempi d’incertezza economica, quando le aziende, per mantenere alti i livelli di

produttività, intensificano i ritmi delle attività ed il personale lavora sotto pressione per

rispettare le scadenze, quindi è più facile commettere errori ed è più probabile che si

verifichino incidenti. Lo stress lavoro-correlato è un problema a livello di organizzazione e

non una colpa personale, e può colpire sia i lavoratori che i loro datori di lavoro. È proprio

nel luogo di lavoro che generalmente assumiamo per periodi prolungati posizioni statiche,

spesso scorrette che influenzano il nostro bene più prezioso, la salute. Perché allora non

ritagliare alcuni spazi della giornata lavorativa da dedicare al proprio benessere? Perché

non avviare programmi di attività fisica direttamente nel posto di lavoro? Testimonianze ed

esperienze d’oltreoceano confermano i positivi risultati ottenuti da programmi già avviati,

con ritorni positivi sia in termini di benessere psico-fisico per i lavoratori, che economici per

le imprese. La difficoltà di oggi e sfida per il domani è studiare una metodologia specifica

applicabile nel nostro paese, un nuovo stile di vita incentivato principalmente sulla salute

della persona”. Insomma un volume pubblicato solo qualche settimana fa, da leggere e

custodire, acquistabile subito su Amazon.