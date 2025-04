John Elkann e Benedetto Vigna confermati al timone di Ferrari

L’assemblea degli azionisti di Ferrari conferma la fiducia nei vertici attuali del Cavallino Rampante, rieleggendo John Elkann e Benedetto Vigna come amministratori esecutivi della società. Si tratta di una conferma importante per la continuità strategica dell’azienda, in una fase di crescita costante e innovazione tecnologica.

John Elkann, presidente esecutivo, rappresenta un punto di riferimento solido per la governance di Ferrari, mentre Benedetto Vigna, CEO dal 2021, ha guidato l’azienda attraverso una nuova fase, puntando con decisione su elettrificazione, sostenibilità e tecnologie avanzate, senza mai perdere di vista l’anima sportiva e l’esclusività del marchio.

Accanto a loro, l’assemblea ha eletto anche tutti gli amministratori candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione, includendo figure di spicco del mondo imprenditoriale e industriale internazionale. Tra gli amministratori non esecutivi confermati o nominati figurano:

Piero Ferrari,

Delphine Arnault,

Francesca Bellettini,

Eduardo H. Cue,

Sergio Duca,

John Galantic,

Maria Patrizia Grieco,

Adam Keswick,

Michelangelo Volpi,

Tommaso Ghidini.

Questa composizione del consiglio riflette la vocazione globale di Ferrari e il suo desiderio di mantenere alti livelli di eccellenza, unendo competenze diversificate nei settori del lusso, dell’industria, della finanza e della tecnologia. L’obiettivo è proseguire nel solco dell’innovazione, preservando al tempo stesso l’identità unica del marchio Ferrari nel mondo.