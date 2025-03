John & Yoko: il ritratto intimo di una leggenda al cinema, dal caos anni ’70 al concerto iconico

Dal 15 al 21 maggio, le sale cinematografiche italiane si trasformeranno in una finestra privilegiata sulla vita di una delle coppie più iconiche del ventesimo secolo: John Lennon e Yoko Ono. Arriva come evento speciale “ONE TO ONE: JOHN & YOKO”, il toccante docufilm firmato dal premio Oscar® Kevin Macdonald, già acclamato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Un’occasione imperdibile per immergersi negli anni turbolenti che videro la coppia d’oro della controcultura trasferirsi da Londra a New York, un periodo denso di impegno politico e sociale, ma anche di inquietudini personali.

Erano i primi anni ’70 e John e Yoko, con la loro aura di attivisti e artisti visionari, si ritrovano nel cuore pulsante di una New York attraversata da fermenti e paure. Mentre il loro appartamento, fedelmente ricostruito per il film, diventa un rifugio intimo, la televisione diviene lo specchio di un mondo in ebollizione: le immagini crude della guerra in Vietnam si alternano alle prime ombre del Watergate, creando un contrasto stridente con la spensieratezza forzata dei jingle pubblicitari. In questo contesto vibrante, John e Yoko non solo continuano la loro incessante attività politica al fianco di figure come Allen Ginsberg e Jerry Rubin, ma vivono anche l’angoscia della ricerca della figlia di Yoko, Kyoko, e la crescente preoccupazione per le intercettazioni dell’FBI.

Ma da questo scenario complesso e stratificato emerge anche un gesto di profonda umanità e un’indimenticabile performance musicale. Affascinati da un’inchiesta sulle drammatiche condizioni dei bambini della Willowbrook State School, John e Yoko decidono di organizzare il “One to One Benefit Concert”. Due concerti epocali, tenutisi il 30 agosto 1972 al Madison Square Garden di New York con la Plastic Ono Elephant’s Memory Band, che la storia ricorderà come l’unica esibizione live completa di Lennon dopo lo scioglimento dei Beatles.

“ONE TO ONE: JOHN & YOKO” non è solo un documentario musicale. Kevin Macdonald intreccia sapientemente le potenti immagini del concerto, con l’audio rimasterizzato e prodotto da Sean Ono Lennon, a momenti di intima quotidianità. Inediti filmati casalinghi e numerose registrazioni di telefonate tra John e Yoko e i loro amici e collaboratori ci offrono una prospettiva unica e inedita su un periodo cruciale della loro vita. Come spiega il regista, la scelta è stata quella di “lasciarli parlare da soli, permettere al pubblico di origliare”, rendendo lo spettatore partecipe di un dialogo privato e rivelatore.

L’evento cinematografico, distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in collaborazione con Radio Capital e MYmovies, promette di regalare emozioni intense e nuove chiavi di lettura sulla complessa e affascinante relazione tra John Lennon e Yoko Ono, sullo sfondo di un’epoca di grandi cambiamenti e forti contrasti. L’elenco delle sale che programmeranno il film sarà presto disponibile su nexostudios.it, e le prevendite apriranno a partire dal 10 aprile. Preparatevi a un’immersione profonda nel cuore e nella mente di due leggende.