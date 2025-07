Johnson Righeira canta l’estate in “Chi troppo lavora (non fa l’amore)

Riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che lo caratterizza

Milano, 10 lug. (askanews) – Ha il sapore delle sere d’estate e dell’allegria il nuovo singolo di Johnson Righeira. Scritto e prodotto insieme ad Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e lo stesso Johnson Righeira, “Chi troppo lavora (non fa l’amore) riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che ha sempre caratterizzato l’artista, fondendolo con sonorità pop in perfetto stile anni ’80.”Questa canzone celebra questo mio desiderio, questo mio sogno di non fare niente, devo dire che tutto sommato posso considerarlo abbastanza realizzato”.Il brano è un inno all’ozio e alla leggerezza, perfetto per diventare un tormentone così come è stato L’estate sta finendo che ha reso celebri i Righeira e che Johnson ricorda così a 40 anni dalla sua uscita.”L’estate sta finendo è un pezzo in cui mi ritrovo ancora al 100%, io mi sento ancora quel ragazzo di vent’anni (quando lo scrissi avevo vent’anni circa forse anche qualcosa meno) e mi sento ancora quel ragazzo che ha paura di crescere, ha paura delle responsabilità, ha paura di tutte le cose che arrivano quando diventi grande. Per cui cosa posso dire? posso dire che sono in fondo un bambino, un ragazzino intrappolato in un involucro ahimè in scadenza”, ha ironizzato Righeira, pseudonimo di Stefano Righi, nato a Torino nel 1960.Eterno Peter Pan della musica italiana, Johnson Righeira ha ancora voglia di scrivere e di cantare e sta già lavorando a nuovi brani.