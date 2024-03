Jorit: Elogiare Putin? Lungi da me. Ma a Ischia vernice bianca e una bandiera ucraina su una sua opera

“La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?”. Così, in un post su Instagram, Jorit dopo la foto e le sue frasi su Putin.

I politici europei aprano al dialogo con la Russia

“I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora!”, ha scritto ancora Jorit.

Tentativo di vandalizzazione

Un tentativo di vandalizzazione di un murale di Jorit, al centro delle polemiche dopo la foto con Putin, è stato effettuato nella notte a Ischia. Lo denuncia all’Ansa lo stesso artista. Ignoti hanno gettato della vernice bianca contro il murale e appeso una bandiera ucraina su una balaustra adiacente. Il murale si trova all’esterno del liceo statale Buchner.