José Vicente Quirante Rives, ex direttore del Cervantes di Napoli, cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

L’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, in una cerimonia a Madrid, ha consegnato al Dottor José Vicente Quirante Rives le insegne di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Il Dottor Quirante Rives ha da sempre approfondito la storia del legame speciale tra Napoli e la Spagna. In particolare, dal 2005 al 2010, nel suo quinquennio di attività quale Direttore dell’Istituto Cervantes di Napoli, ha instancabilmente portato avanti attività volte allo studio dell’eredità degli influssi culturali spagnoli nella città partenopea.

In particolare, nei suoi volumi ‘Napoli spagnola’, ‘Ombra e rivoluzione’, ‘L’averno e il cielo. Napoli nella letteratura spagnola’ ha contribuito allo sviluppo della comprensione reciproca tra i nostri Paesi, esaltando il ruolo della cultura quale prezioso ponte di dialogo tra Italia e Spagna.Per tutti questi motivi si ritiene il Dottor Quirante Rives meritevole dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Cavaliere.