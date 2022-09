Jova Beach Party, a Viareggio le ultime due tappe prima del gran finale a Milano

Dopo aver raccolto oltre 475 mila spettatori nelle precedenti tappe, il Jova Beach Party arriva a Viareggio, ultima tappa balneare prima del gran finale a Milano del 10 settembre. L’appuntamento e’ per domani (venerdi’ 2) e sabato 3 settembre, sulla Spiaggia del Muraglione in Darsena, per la diciannovesima e la ventesima tappa, anche queste ricche di ospiti che saranno svelati direttamente sul palco. Attese nella due giorni circa 80mila persone, con la data di sabato gia’ sold out da giorni e con pochissimi biglietti disponibili per l’appuntamento di domani. Con Jovanotti una band eccezionale: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca Petrella ai fiati, Franco Santarnecchi al piano, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi al violino e Kalifa Kone, polistrumentista.