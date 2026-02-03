Jovanotti al Quirinale per la nomina da “commendatore”: ‘Commosso’

Il video sulle note di “Ragazzo fortunato”

Roma, 3 feb. (askanews) – Jovanotti accenna un passo di danza nei saloni del Quirinale sulle note di “Ragazzo fortunato”. Il cantante ha pubblicato un video sul suo account Instagram della visita al palazzo per ritirare, accompagnato da moglie e figlia, l’onorificenza di “commendatore della Repubblica”, concessa dal Presidente Sergio Mattarella.”Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un ‘lavoro’, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome”, ha detto.”Essere nominato ‘commendatore della Repubblica’ fa sorridere molti, e un pò anche me, e capisco che faccia anche storcere qualche naso, mi sarei aspettato tutto nella vita ma non questo, sebbene non era da escludere, in quanto per me lavoro, etica, senso del dovere, voglia di fare bene, sviluppo, ricerca, impegno, rispetto, innovazione, amore e passione siano una sola cosa”, ha scritto nel testo che accompagna il video.”Attraverso il mio ‘lavoro’ mi espongo e intercetto da una vita tante persone con i loro punti di vista più disparati, famiglie, momenti, passaggi, serate, scelte, idee, opinioni, a volte mi capita di sentirmi al centro di una rotatoria con il traffico che mi gira intorno, e in fondo é dove io stesso mi sono messo e mi va bene stare. Quindi grazie a tutti voi che avete gioito per questa nomina come se riguardasse un po’ anche voi. É così, lo confermo, riguarda anche voi, cari commendatori del ritmo e dell’energia, amici di tante avventure condivise”, ha concluso.