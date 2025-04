Jovanotti conferma i concerti a Roma, “dedicati a Francesco”

Roma, 22 apr. (askanews) – Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha annunciato sui Social che porterà avanti il tour nonostante la morte di Papa Francesco, avvenuta ieri 21 aprile. “Suoneremo a Roma a partire da stasera, moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato. La sua presenza e’ stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che papa Francesco ha pronunciato piu’ spesso: gioia”, ha scritto l’artista.