JPMorgan e Well Fargo, utili in calo ma conti migliori di previsioni

Roma, 11 ott. (askanews) – JPMorgan Chase – la maggiore banca degli Stati Uniti – e Wells Fargo hanno riportato utili del terzo trimestre in calo e che, allo stesso tempo, hanno superato le aspettative di Wall Street: segno che l’economia sta procedendo mentre la Federal Reserve abbassa i tassi di interesse.

“L’inflazione sta rallentando e l’economia statunitense rimane resiliente”, ha affermato il CEO di JPMorgan Jamie Dimon in un comunicato stampa.

Il recente taglio dei tassi di interesse della Fed richiederà del tempo per farsi strada nel sistema bancario, ma l’attività di JPMorgan sta comunque procedendo a rilento, segno -osserva il Wall Street Journal – che l’economia si sta muovendo a un ritmo sano. La maggior parte degli analisti prevede che i profitti delle banche derivanti dai prestiti dovrebbero diminuire poiché dovranno abbassare gli interessi sui prestiti, ma JPMorgan ha sorpreso al rialzo venerdì.

L’utile di JPMorgan è sceso del 2% a 12,9 miliardi di dollari, ma è stato migliore del previsto grazie agli utili sui prestiti. Il calo è stato in gran parte dovuto all’aumento delle perdite sulle carte di credito, un segno di qualche problema per i consumatori, ma che la banca ha moderato come normalizzazione. I ricavi sono aumentati del 7% a 42,6 miliardi di $.

In Wells Fargo, l’utile è sceso dell’11% nel terzo trimestre a 5,11 miliardi di dollari, appesantito da maggiori costi di finanziamento per i depositi dei clienti. Ha leggermente attenuato le sue previsioni per il reddito netto da interessi per il resto dell’anno. Tuttavia, il suo utile è stato migliore del previsto.

Le commissioni di investment banking di JPMorgan sono ammontate a 2,2 miliardi, rispetto a 1,7 miliardi dell’anno scorso. Wall Street si sta risvegliando da un lungo sonno causato dall’impennata dei tassi di interesse, ma i volumi non hanno ancora raggiunto i livelli visti nel 2021, quando l’allentamento della politica monetaria aveva portato a un anno record di fusioni e acquisizioni e attività sui mercati dei capitali. (immagine di Jamie Dimon da sito ufficiale JPMorgan)