Jsw Steel e ministero firmano l’intesa per rilanciare il polo siderurgico di Piombino

“Con la firma del Protocollo d’Intesa tra ministero delle Imprese e Made in Italy, Regione Toscana, Comune di Piombino e Jsw Steel, si pongono le basi per rilanciare e far finalmente ripartire il sito siderurgico della zona di Piombino”. Lo afferma il deputato, componente commissione Ambiente della Camera e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi. “Quindi, dopo il protocollo siglato a metà gennaio con Mitinvest, adesso arriva, con la firma di questo protocollo, un ulteriore passo in avanti che completa il quadro strategico messo in atto da parte del Governo Meloni, grazie al ministro Adolfo Urso, si pone quale primo attore propulsivo per il rilancio della siderurgia del polo piombinese. Finalmente, si inizia nuovamente a parlare concretamente di lavoro, occupazione e futuro, con un polo siderurgico che terrà conto dei più elevati standard a livello tecnologico per la tutela ambientale. Adesso, proseguiremo a lavorare per arrivare alla firma dell’accordo di programma, così da dare piena attuazione e ridare alla città di Piombino il ruolo che ha sempre meritato nel panorama nazionale”, conclude Rossi.