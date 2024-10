Judit Gonzalez Sans, Danone scommette sul Belpaese con una top manager

Judit Gonzalez Sans è nominata amministratore delegato e presidente di Danone Italia e Grecia, oltre a ricoprire la carica di presidente della Fondazione Istituto Danone. Succede a Fabrizio Gavelli, che ha scelto di intraprendere una nuova sfida professionale.

Con oltre vent’anni di esperienza nel gruppo Danone, Gonzalez Sans inizia la carriera nel 2004 in Spagna. È laureata e ha un master in Business Administration, con specializzazione in Marketing. Nel corso degli anni ricopre posizioni di crescente responsabilità nel marketing, fino a guidare il settore lattiero-caseario per Italia, Germania, Austria, Svizzera e Grecia.

Tra il 2019 e il 2021, è country manager della Business Unit Plant-Based per l’Italia e, in seguito, ha assunto la responsabilità della stessa unità per il Sud Europa. Da luglio 2021, svolge il ruolo di general manager in Portogallo, dove guida l’azienda verso una trasformazione che la porta a diventare un punto di riferimento competitivo per Danone in Europa, raggiungendo posizioni di leadership nel mercato.