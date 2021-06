Roma, 6 giu. – Adnkronos) – Francesca Milani stacca il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurra, infatti, si è qualificata agli ottavi ai Mondiali di judo che si stanno svolgendo a Budapest, ottenendo i punti necessari per blindare la sua posizione in classifica nella categoria -48 kg, in un derby a distanza con Francesca Giorda che, invece, è stata eliminata dalla rassegna ungherese dalla cilena Vargas Lei.