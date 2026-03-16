JULI torna con il nuovo brano “Quelli come me” con Coez

Milano, 16 mar. (askanews) – La sua “firma” musicale è la più riconoscibile della scena attuale, ha all’attivo 34 dischi di PLATINO e 28 dischi d’ORO e un totale di oltre 1 miliardo di stream globali: JULI torna con il nuovo brano “Quelli come me”, prima collaborazione con Coez, in uscita venerdì 20 marzo in radio e in digitale. Il brano, che arriva a due anni di distanza dal successo di “Ho voglia di te” con Emma e Olly, è disponibile da ora in pre-save qui: link

“Quelli come me” è un brano spontaneo, nato chitarra e voce e naturalmente rimasto tale. Una canzone semplice e delicata, dove il contrasto con il testo crea una distorsione quasi agrodolce. Un inno generazionale dove l’ascoltatore può facilmente ritrovarsi, un flusso di pensieri che ci ricorda che il fatto di sentirsi soli viene annullato dall’avere accanto qualcuno di simile, la persona giusta.

“Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio – racconta Juli. Il ricordo più bello è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo. Tutto il pezzo è un “sono come te e tu sei come me”, un tu che si riferisce ad un’altra persona ma che in realtà parla anche a sé stessi.”

JULI, pseudonimo di Julien Boverod, è un producer, autore e musicista classe ’98 originario di Aosta ma cresciuto artisticamente a Torino. Sin da giovanissimo si fa largo nel panorama musicale riuscendo ad emergere a livello nazionale, raggiungendo certificazioni d’oro e di platino per le sue produzioni e composizioni. Dal 2018 produce per Shade, Boro Boro, Oliver Green e successivamente allarga il campo delle collaborazioni lavorando anche insieme a Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico, Baby K. A partire dalla fine del 2020 collabora con Olly, artista con il quale si instaura una speciale intesa artistica che porta alla produzione dell’album “Il mondo gira”, pubblicato a dicembre 2022, e alla partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “Polvere”. Nel 2024 JULI ritorna al Festival di Sanremo in qualità di autore, arrangiatore e produttore dei brani “Apnea” di Emma e “Il cielo non ci vuole” interpretata da Fred De Palma. È anche tra i compositori e produttori del singolo multiplatino “L’ultima poesia” di Ultimo e Geolier. A maggio 2024 entra a far parte del roster di EMI Records (Universal Music) e pubblica subito dopo il singolo “Ho voglia di te” con Emma e Olly, che conta 60 milioni di streams sulle piattaforme digitali e già disco di platino. Sul finire del 2024 esce il secondo album di Olly, “Tutta vita”, interamente co-scritto e prodotto da JULI, che esordisce alla #1 in classifica FIMI e già certificato disco di platino. A Sanremo 2025 JULI è autore e produttore del brano vincitore del Festival: “Balorda nostalgia” di Olly. Ad aprile esce il brano “Bella davvero”, scritta da Ultimo e prodotta da Juli e ad ottobre esce “Tutta vita (sempre)”, il repack dell’album di Olly. Parallelamente parte il tour di Olly nei palasport, di cui Juli cura la direzione artistica.