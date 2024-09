Junior Achievement Italia, borsa di studio in memoria di Enza Cappabianca

Junior Achievement Italia, Fondazione Coca-Cola HBC Italia, Coca-Cola HBC Italia e JA Alumni Italia mettono a disposizione per l’anno 2024/2025 due borse di studio ciascuna del valore di 3.000 euro in memoria di Enza Cappabianca, studentessa universitaria e Alumna JA, che ha dedicato a Benevento, alla sua scuola superiore Iti “Lucarelli”, all’Università del Sannio e al mondo dell’innovazione e delle Stem – di cui era ambasciatrice tra le ragazze – la sua passione e la sua profonda competenza. “Enza – si legge in una nota di presentazione dell’iniziatva – è stata un faro che grazie alla sua straordinaria e naturale capacità di coinvolgimento e alla sua passione per il mondo della tecnologia ha illuminato non solo il territorio sannita ma quanti l’hanno conosciuta a livello nazionale. Infatti, Enza era fortemente impegnata a promuovere i programmi imprenditoriali di Junior Achievement Italia, l’associazione non profit che dal 2002 si pone come ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, per rinnovare i metodi di insegnamento e per offrire agli studenti percorsi di sviluppo delle competenze imprenditoriali, tecniche e digitali, in classe e a distanza. I programmi didattici di JA Italia aiutano i giovani a sviluppare le competenze necessarie ad affrontare con successo il mondo del lavoro e a diventare cittadini consapevoli e intraprendenti, proprio quello che Enza faceva con il suo impegno e la grande solidarietà e umanità che erano suoi tratti distintivi”.

Al bando possono partecipare tutte le ragazze in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nell’anno accademico 2023/2024, che sono intenzionate a proseguire la carriera di studi in ambito tecnico-scientifico, e che hanno partecipato a progetti e/o discusso una tesina alla maturità o svolto un percorso Pcto sui temi delle STEM.

La candidatura deve essere presentata entro il 6 ottobre 2024. Qui il link di riferimento: https://www.jaitalia.org/borsa-di-studio-in-memoria-di-enza-cappabianca/.