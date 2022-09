Jurgen Klopp riceve la nuova Opel Astra plug-in-hybrid

ROMA (ITALPRESS) – “Wow, eccola!”. In puro stile Jurgen Klopp, l’allenatore che ha vinto tutto con il Liverpool va subito al sodo. Klopp, da lungo tempo testimonial Opel, ha sostenuto la nuova generazione della compatta tedesca dall’anteprima mondiale dello scorso autunno. E ora riceve con grande soddisfazione la sua nuova Opel Astra plug-in hybrid presso l’ “ufficio” di Liverpool in Inghilterra.

Con la nuova Opel Astra plug-in hybrid, Klopp entra in una nuova epoca. “E’ il mio debutto nella mobilità elettrica. Adesso guido elettrico – emozionante!” esclama il due volte vincitore del premio “Best FIFA Men’s Coach”. Con una potenza di sistema di 133 kW/180 CV e una coppia massima di 360 Nm, la sua nuova automobile offre prestazioni abbinate a responsabilità (consumo di carburante /emissioni nel ciclo misto WLTP2: 1,1 l/100 km; emissioni di CO2 26-24 g/km). Opel Astra passa da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e può percorrere fino a 60 km in modalità puramente elettrica, a zero emissioni locali (WLTP1). La conclusione di Klopp sulla sua nuova Opel Astra: “E’ bellissima, mi piace molto. Proprio come dev’essere un’auto!”.

Oltre alla tecnologia di nuova Opel Astra, Jùrgen Klopp è colpito dal design della vettura, a cui ha addirittura contribuito durante una visita al Design Center di Rùsselsheim mentre la nuova Opel Astra era ancora in fase di sviluppo. La sua nuova 5 porte è di colore “Diamond Black Metallic” e dispone di una dotazione completa (compresa la guida a destra).

Una vera “chicca” della Opel Astra Ultimate plug-in hybrid di Klopp è l’ultima versione dei fari Intelli-Lux LED Pixel. Il sistema di illuminazione attivo che non acceca, condiviso con l’ammiraglia SUV Opel Grandland, è dotato di 168 elementi LED indipendenti. A bordo sono presenti anche il sistema di assistenza alla guida Intelli-Drive, lo head up display Intelli-HUD e il Pure Panel, completamente digitale. “Tutto è al posto giusto, e si notano eccellenti lavorazioni artigianali. Brava Opel”, ha dichiarato il 55enne allenatore del Liverpool.

La nuova Opel Astra di Klopp monta i sedili sportivi ergonomici AGR in pelle Nappa nera (con funzione di riscaldamento, massaggio e ventilazione). Oltre alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, il sistema di infotainment comprende il navigatore e il sound system hi-fi. E grazie al sistema Intelli-Air, l’aria dell’abitacolo di nuova Opel Astra resta quanto più pulita possibile per guidatore e passeggeri.

Klopp è diventato testimonial Opel nel 2012. E’ comparso in più di 20 spot televisivi per il costruttore tedesco. Inoltre, ha partecipato ad eventi per i concessionari e ha parlato in diverse occasioni ai dipendenti della sede di Rùsselsheim.

