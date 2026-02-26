Jutta Leerdam mette all’asta la tuta: offerte oltre i 10.000 euro

Roma, 26 feb. (askanews) – Dopo aver incantato le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con un oro e record olimpico nei 1000 metri e un argento nei 500 metri del pattinaggio di velocità, Jutta Leerdam ha scelto di prolungare l’onda emotiva delle sue imprese anche lontano dal ghiaccio.

La campionessa olandese ha infatti deciso di mettere all’asta la tuta arancione indossata durante le gare olimpiche, quella stessa con cui ha conquistato le due medaglie. Un’iniziativa che ha immediatamente acceso l’interesse di collezionisti e appassionati in tutto il mondo.

Il completo, autografato dalla pattinatrice, è già diventato un pezzo da collezione ambitissimo: a pochi giorni dall’apertura dell’asta online, le offerte hanno superato quota 8.000 euro e potrebbero avvicinarsi  o persino oltrepassare  i 10.000 euro entro la chiusura fissata per sabato 28 febbraio.

Non si tratta soltanto di un capo tecnico, ma di un simbolo. L’arancione richiama la tradizione sportiva dei Paesi Bassi, mentre la firma di Leerdam ne accresce ulteriormente il valore, trasformando la tuta in un autentico cimelio della sua stagione olimpica.

L’iniziativa si inserisce nel filone delle aste dedicate agli indumenti indossati dagli atleti ai Giochi, progetti pensati per valorizzare materiali originali e sostenere attività sportive legate a federazioni e club. E ancora una volta il fascino dei memorabilia olimpici dimostra di non conoscere flessioni.

Così, dopo aver scritto la storia sul ghiaccio italiano, Leerdam offre ai tifosi la possibilità di custodirne un frammento concreto, portando nelle proprie case un pezzo di Milano-Cortina 2026.