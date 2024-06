Juve e Allegri trovano l’accordo: risoluzione contrattuale

Roma, 3 giu. (askanews) – “Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva”. Con questa nota, pubblicata sul suo sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con l’ormai ex allenatore, che aveva ancora un anno di contratto con la Juventus e a cui la società aveva notificato il licenziamento per giusta causa. La vicenda invece si chiude così, con un accordo di intesa che evita di proseguire il discorso in tribunale. “La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra – prosegue il comunicato – desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale”.