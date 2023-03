Juve, Kean squalificato per due giornate: ammenda di 10mila euro

Il giudice sportivo, dopo la 25esima giornata di Serie A, ha squalificato per due giornate Moise Kean, attaccante della Juventus, reo di avere colpito con un calcio alla gamba il difensore della Roma Gianluca Mancini. A Kean anche un’ammenda di 10mila euro. Un turno di stop per quattro giocatori: si tratta di Federico Marchetti e Arkadiusz Reca (Spezia), Bryan Cristante (Roma), Adam Marusic (Lazio). Multa di 15mila euro alla Lazio per avere, tra l’altro, i suoi tifosi “intonato un coro becero” nei confronti dei sostenitori del Napoli. Ammende anche a Juventus (10.000 euro), Roma (8.000), Cremonese (4.000), Spezia (4.000), Napoli (3.000)