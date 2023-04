“Complimenti anche all’arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock”. Lo ha scritto su Twitter Lapo Elkann ironizzando sull’arbitraggio di Fabbri in Juventus-Napoli che ha visto prevalere la squadra di Spalletti 1-0 nel finale. Lapo Elkann si è comunque complimentato con la squadra partenopea: “Da juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli”.