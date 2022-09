Juve-Salernitana, Bonucci e il Var: spunta la foto con Candreva

(Adnkronos) – Var nel mirino per il gol annullato alla Juventus per fuorigioco di Bonucci su colpo di testa di Milik, nel finale del match terminato 2-2 con la Salernitana. Al 94′, l’arbitro Marcenaro ha annullato la rete per un fuorigioco di Bonucci giudicato attivo: decisione opinabile, considerando che il difensore non tocca la palla e non ostacola in nessun modo il portiere campano Sepe. Nell’immagine proposta da Dazn, la linea del Var viene tracciata considerando come ultimo difensore della Salernitana un giocatore nell’area del portiere. Immagini pubblicate sui social, però, evidenziano la presenza di Candreva nei pressi della bandierina da dove è stato calciato il corner. La foto infiamma il dibattito: il gol di Milik era regolare? Apparentemente, sì. L’elaborazione delle immagini da parte di Sky dimostrerebbe che Bonucci è a 3,42 metri dalla linea di fondo, mentre Candreva è a 2,90. Il fuorigioco, quindi, non c’è.