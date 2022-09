Juve-Salernitana da ripetere? Ecco perché l’ipotesi non è peregrina

Secondo TuttoSport il match serale di Serie A tra Juventus e Salernitana potrebbe essere “da ripetere” se l’arbitro ammettesse, nel suo referto, un errore tecnico sul terzo gol ad opera di Milik annullato ai bianconeri allo scadere della gara per fuorigioco. Sono tante le immagini su web e social che documentano infatti la posizione del granata Candreva che, secondo alcuni, terrebbe in gioco Bonucci. In caso di ammissione dell’errore da parte dell’arbitro, la parola passerebbe al giudice sportivo che dovrebbe valutare e decidere l’opportunità di far ripetere la partita. Circostanza che – va detto – nella storia della Serie A non è mai accaduta.