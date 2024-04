Juve Stabia promossa in serie B. De Laurentiis ci scherza, fiero il patron Langella: Mai perso in casa

Complimenti alla Juve Stabia promossa in serie B ma anche uno scherzoso messaggio riservato alla ‘nemica’ di sempre. Aurelio De Laurentiis ha accolto il ritorno nella seconda divisione della squadra di Castellammare di Stabia giocando un po’ sulla ‘confusione’ dei nomi: ‘Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione!!”. Congratulazioni sono arrivate dalla commissione straordinaria che regge il Comune di Castellammare di Stabia alla Juve Stabia “per l’importante traguardo raggiunto dalla squadra con la promozione nel campionato di Serie B. Lo sport costituisce un’importante occasione di crescita, soprattutto per i giovani, e può contribuire a determinare nuove possibilità di riscatto. L’augurio è che la promozione nel campionato cadetto sia l’avvio di una fase nuova per la comunità stabiese”.

Nei prossimi giorni società e squadra saranno invitati a Palazzo Farnese, sede del Comune. “Voglio ringraziare tutti, dai dirigenti, all’allenatore, ai calciatori e a tutti quelli che fanno parte di questa squadra che mi inorgoglisce – ha detto Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione di CalcioNapoli24 TV – E’ stata un’annata veramente incredibile. Abbiamo puntato sulla sostenibilità e col passare del tempo ci siamo resi conto che la squadra aveva una grande valore a livello umano e agonistico per compiere quest’impresa. Non abbiamo mai perso in casa. Con De Laurentiis ci siamo scambiati battute e complimenti, è stato tra i primi a chiamarmi ieri dopo la promozione. Possiamo riproporre una nuova amichevole col Napoli per la fortuna, dopo la prima amichevole è arrivata la vittoria dello scudetto del Napoli e dopo la seconda c’è stata la promozione della Juve Stabia. Mister Pagliuca e il direttore Lovisa resteranno alla Juve Stabia, abbiamo già rinnovato con loro. Sono stati i protagonisti principali. Il Napoli ci può aiutare tanto per rinforzarci”.