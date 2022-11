“Io resto il primo tifoso e non cambia nulla per i programmi e gli obiettivi della squadra: è all’altezza della situazione, può vincere qualsiasi cosa”. Lo ha detto, a quanto apprende l’ANSA, Andrea Agnelli, parlando in un appuntamento con lo Juventus Club Parlamento, in Senato. “Ho detto già nel 2019 che questo è un sistema che andava regolato da dentro e che va cambiato”, avrebbe sottolineato ancora l’ex presidente bianconero.