Juventus, Damien Comolli nominato amministratore delegato

Milano, 11 nov. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha nominato Damien Comolli Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, “conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”. Lo si legge in una nota. Il board, riunito sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, ha istituito i Comitati endoconsiliari. Invece, il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una successiva riunione ogni deliberazione in merito ai compensi da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche.