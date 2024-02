Juventus-Frosinone 3-2. Allegri: l’obiettivo è il secondo posto

Roma, 25 feb. (askanews) – Torna a vincere la Juventus di Allegri dopo quattro match senza tre punti. Allo Stadium, contro il Frosinone, decide la rete al 95esimo di Rugani dopo la doppietta di Vlahovic. Bianconeri che dunque consolidano il secondo posto in classifica anche se resta lontana l’Inter capolista. Quarta sconfitta consecutiva, invece, per i ciociari che non approfittano dei ko di Verona e Sassuolo restando a +3 dalla zona retrocessione. “È stata una prestazione buona nel secondo tempo – le parole di Allegri a fine gara – eravamo partiti bene poi abbiamo preso due gol, sul primo abbiamo sbagliato poi in area eravamo uno contro cinque. Sul secondo Rabiot era zoppo, bisognava avere l’astuzia di fermare il gioco con un fallo. Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, abbiamo avuto occasioni, potevamo segnare prima. Rugani ha fatto un gol molto bello”. “Bisogna assolutamente guardare al presente, al futuro ci penserà la società come ha sempre fatto. Abbiamo rimesso il Bologna a 9 punti ma mancano ancora tanti scontri diretti, raggiungere il secondo posto sarebbe un risultato molto importante per la crescita della squadra e c’è una semifinale di Coppa Italia da giocare. Era fondamentale tornare a vincere per non abituarsi a perdere”.