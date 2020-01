Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri di Kabul conferma di aver richiamato in patria “cinque diplomatici afghani a Roma”. Dopo le notizie diffuse dai media afghani, in una dichiarazione ad Aki – AdnKronos International il portavoce Gran Hewad si limita a spiegare che i cinque sono stati richiamati a Kabul per “affrontare questioni amministrative interne all’ambasciata”.