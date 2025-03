Kaeser compressori: la multinazionale tedesca apre un centro a Nola

Kaeser Compressori, multinazionale tedesca leader mondiale nella produzione di aria compressa, apre il Kaeser Center in Campania, a Nola, consolidando così la propria presenza nella regione e nel Centro-Sud. “Abbiamo costituito un team campano altamente qualificato, composto da tecnici, ingegneri e professionisti commerciali – afferma Giovanni Micaglio, amministratore delegato dell’azienda -. Un polo pensato con prospettiva di lungo periodo, nel duplice obiettivo di creare competenza e supporto, per fornire i migliori servizi sul mercato e sensibilizzare i clienti sulla gestione efficiente dell’aria compressa e relativa riduzione dei consumi energetici. Questi sono solo alcuni degli obiettivi del Kaeser Center di Nola, la settima filiale italiana di Kaeser Compressori, realtà che lo scorso anno ha superato gli 80 milioni di euro nel nostro Paese, con la casa madre tedesca che si pone come target i 2 miliardi a livello mondiale”. “Pur potendo già contare su una nostra rete distributiva, con cui manteniamo una salda collaborazione – continua Micaglio -, abbiamo raccolto la richiesta di maggiore vicinanza ricevuta dai clienti che ci hanno scelto, e più in generale dal mercato. Il Kaeser Center è l’occasione per sviluppare relazioni sempre più strette con i protagonisti del nostro settore, oltre che fornire un contributo nel percorso di innovazione, efficientamento e sostenibilità (ambientale e sociale), temi inderogabili nei nostri tempi”.

Un centro formativo per professionisti del settore

Il mercato dell’aria compressa in Italia è vastissimo e tocca praticamente ogni settore, con confortanti segnali di incremento nelle richieste. È un comparto fortemente stratificato e trasversale, che incontra le esigenze di infinite applicazioni. Partendo dall’applicazione artigianale sino agli impianti più complessi dei colossi produttivi, il fabbisogno di aria compressa deve essere accompagnato dalla presenza di professionisti ed esperti del settore, capaci di guidare il cliente nelle scelte di migliore efficienza energetica. “Il Kaeser Center – è ancora Micaglio a parlare – va visto come un polo operativo che vede affiancati i servizi di vendita e assistenza tecnica a un centro di formazione, rivolto tanto ai giovani che desiderano realizzarsi in questo settore, quanto ai clienti interessati ad approfondire tematiche relative al risparmio energetico e all’ottimizzazione dei sistemi di aria compressa. Sia che si parli di nuovi investimenti che di attività manutentive, sempre fedeli al nostro motto: “più aria compressa con meno energia”.

La Kaeser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di macchine e servizi nel campo dell’aria compressa in tutto il mondo. Fondata nel 1919 come officina meccanica, Kaeser ha oggi i propri siti produttivi in Germania, nell’alta Baviera. In tutto il mondo occupa circa 9.000 dipendenti.