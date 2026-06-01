Kallas invita a “colloqui più approfonditi” su nucleare Iran

Ringrazia il Pakistan per sforzi diplomatici nella guerra Usa-Teheran

Roma, 1 giu. (askanews) – L’Alta rappresentante della politica estera europea Kaja Kallas, in visita in Pakistan, ha dichiarato nel corso della sua conferenza stampa che “gli sviluppi globali, compresi quelli in Medio Oriente, sono stati al centro dell’agenda, in particolare per quanto riguarda i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran”, ringraziando Islamabad per gli sforzi diplomatici promossi che “hanno contribuito in più occasioni a evitare il ritorno a una guerra su vasta scala”.”Questi sforzi sono ampiamente riconosciuti e apprezzati in tutta Europa. Grazie al vostro sostegno, esiste ora una concreta apertura diplomatica per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz”, ha sostenuto Kallas. “Qualsiasi intesa temporanea Usa-Iran – ha aggiunto – deve essere seguita da colloqui più appronfonditi sulle scorte nucleari di Teheran e su altre questioni critiche”.