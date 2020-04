Kamo: Il caffè? Non è soltanto una bevanda. Ricette per il lockdown: ecco come combattere rughe e cellulite

“II caffè e la bellezza: un binomio originale e vincente evidenziato dall’impiego sempre più frequente dell’aromatica “bevanda nera” nel campo dell’estetica”. Ne sono convinti i titolari di una nota azienda di caffè che ricordano come “negli ultimi tempi i maghi della bellezza sono molto propensi a realizzare prodotti a base di caffè che contengono il suo alcaloide, la caffeina; questo perché il caffè è un ottimo rimedio per combattere e prevenire le rughe e per donare alla pelle un aspetto sano e luminoso, oltre a stimolare il micro circolo del sangue contribuendo quindi a mantenere il tessuto cutaneo giovane ed elastico”.

In un periodo particolare di Emergenza Covid 19, in cui impera l’esigenza della Bellezza fai da te, Caffè Kamo suggerisce ai suoi coffe lovers preziosi consigli per l’utilizzo alternativo del caffè al fine di mantenere un aspetto estetico gradevole, pur non ricorrendo a mani esperte di massaggiatori e visagisti di professione.

Per il viso, Caffè Kamo propone una maschera rivitalizzante, che dà lucentezza alla pelle a base di 3 cucchiaini di caffè macinato e yogurt bianco accanto ad impacchi a base di caffè liquido ben riposato in frigorifero, ideali ad attenuare gli accumuli d’acqua che spesso si depositano intorno agli occhi.

Il caffè è molto efficace anche per la cura dei capelli in quanto foglie, semi e polvere di caffè contengono la caffeina che è in grado di migliorare l’ossigenazione e di tonificare i vasi sanguigni del cuoio capelluto; pertanto, sempre seguendo l’iter de La Bellezza fai da te, si può realizzare in casa un impacco a base di caffè liquido, olio d’Argan, avocado e mandorle che donerà splendidi riflessi ai capelli o si può anche ricorrere ad un semplice impacco con il caffe della moka per ravvivare il colore senza alcuna tintura chimica. Per mantenere le mani giovani, basta il fondo di un caffè miscelato con mezzo limone.

Dulcis in fundo: la cellulite, ovvero quella odiosa buccia d’arancia che costituisce un annoso problema per migliaia di donne! Ed anche in questo caso, come suggerisce Caffè Kamo, basterà un semplice rimedio a base di caffè considerando il suo elevato potere drenante: una crema fai da te realizzata con i fondi del caffè miscelati con una qualsiasi emulsione idratante o in alternativa con qualche cucchiaio di olio extra vergine di oliva.